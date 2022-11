Coco Gauff a vécu un calvaire à Fort Worth, au Texas, à l’oc­ca­sion du Masters. Battue trois fois en simples et autant de fois en double, l’Américaine n’a pas gagné un match. Ambassadrice du tournoi, Chris Evert a délivré quelques conseils à sa jeune compatriote.

« Je pense qu’elle devrait jouer un peu moins, essayer de s’or­ga­niser et de comprendre ce qu’est le coup droit. Je pense qu’elle devrait jouer un peu moins et essayer de s’or­ga­niser et de comprendre ce qu’est son coup droit. Comment peut‐elle améliorer son coup droit et qu’est‐ce qu’elle fait de mal sur son coup droit, comment se fait‐il qu’il ne soit pas plus régu­lier ? J’ai l’im­pres­sion que lors­qu’elle entre sur le court, elle est si rapide au service, que ce soit au premier ou au deuxième service, qu’il suffit d’une seule seconde pour qu’elle rate la balle. Il faut donc qu’elle ralen­tisse et qu’elle trouve plus de régu­la­rité dans son service et son coup droit. Et je ne pense pas que cela va se faire en jouant semaine après semaine. Je pense qu’elle joue beau­coup, que c’est une joueuse très physique, que la compé­ti­tion est beau­coup plus dure aujourd’hui qu’à n’im­porte quelle autre époque. »