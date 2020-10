Chris Evert a répondu aux question du Monde et donné son avis sur le tennis actuel. Et…elle le préfère au tennis de son époque. Explications.

« Dans les années 1970, le circuit comptait des sacrées personnalités. Il y avait Jimmy Connors, Billie Jean King, Martina et moi, John McEnroe, Ilie Nastase, Björn Borg…Mais ces dernières années, à chacune de ses finales en Grand Chelem, Serena Williams a généré aux Etats-Unis plus d’audience que la finale hommes. Coco Gauff fait elle aussi des records d’audience… Je trouve que le tennis féminin est plus intéressant aujourd’hui, parce qu’il y a un autre ingrédient en plus de la stratégie : la puissance. Le côté athlétique est très présent dans le jeu. Toutes les époques ont leur charme, avec chacune des joueurs d’exception, et de ce point de vue-là, les femmes sont les égales des hommes », a déclaré l’Américaine, détentrice de 18 Grands Chelems dont 7 Roland-Garros.