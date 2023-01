« Tu me manques Naomi Osaka, ton talent, ton tennis, ta gentillesse… », écri­vait Chris Evert il y a quelques après l’an­nonce du forfait de la Japonaise pour l’Open d’Australie. L’Américaine a été ravie d’ap­prendre que la joueuse de 25 ans atten­dait un enfant.

« Je pense que cela va être très libé­ra­teur pour elle, dans le sens où elle peut main­te­nant se concen­trer sur un être humain qui est plus impor­tant que tout au monde. Et elle ne se concen­trera plus seule­ment sur le tennis, la pres­sion exté­rieure, les attentes, l’an­xiété, tous les défis qu’elle a dû relever aupa­ra­vant. Je pense qu’a­voir un enfant est l’acte le plus libé­ra­teur et le plus aimant qui puisse vous arriver. Cela va être très sain et presque guéris­sant pour elle. Je suis vrai­ment heureuse pour elle parce que je pense que cela doit arriver. Je pense que tout arrive pour une raison », a estimé la légende améri­caine dans des propos rapportés par Eurosport.