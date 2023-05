Alors que Emma Raducanu, 85e mondiale, traverse actuel­le­ment une période de doute et cela depuis plusieurs mois, la jeune britan­nique de 20 ans a reçu un soutien de poids ces dernières heures en la personne de Rick Macci, légende du coaching qui a notam­ment entraîné les soeurs Williams, Maria Sharapova mais aussi Jennifer Capriati, Sofia Kenin ou encore Andy Roddick.

S’exprimant sur le podcast Tennis Unfiltered, l’en­traî­neur de 68 ans a carré­ment proposé ses services à la lauréate de l’US Open 2021 en qui il croit beaucoup.

« Je crois qu’elle peut revenir et être l’une des meilleures joueuses du monde et gagner des tour­nois du Grand Chelem (…) Vous vous souvenez que Capriati a disparu de la surface de la terre. Disparu. Non seule­ment elle est revenue, elle est revenue jusqu’au bout et a remporté trois tour­nois du Grand Chelem, une médaille d’or olym­pique et a obtenu le gros contrat de Fila. Vous ne perdez pas le talent, vous perdez confiance. Je ne l’ai jamais rencon­trée mais j’ado­re­rais travailler avec cette jeune femme. Je pour­rais l’aider menta­le­ment. Je sais que je pour­rais remettre cette fille sur les rails. Sa vie a changé. Mais cela ne veut pas dire qu’elle doit changer. Tout a changé autour d’elle, mais c’est toujours elle qui joue au tennis. Je ne la connais pas. Est‐elle toujours aussi affamée, toujours aussi compé­ti­tive ? Ce sont les ques­tions qu’on va beau­coup se poser, parce que les gens vont toujours supposer que c’est pour ça qu’elle ne va pas aussi bien, parce qu’elle a d’autres centres d’in­térêt, bla, bla, bla. »