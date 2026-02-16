La joueuse austra­lienne Destanee Aiava, 147e place mondiale au mieux dans sa carrière et aujourd’hui 320e mondiale, a annoncé qu’elle pren­drait sa retraite en fin de saison. Dans un message postée sur Instagram, elle explique être dégoûtée par le monde du tennis.

« Le tennis était mon petit ami toxique. Cela dit, le tennis m’a aussi donné beau­coup de choses pour lesquelles je ne peux être que recon­nais­sante : Les endroits où j’ai voyagé, que les gens ne font que rêver de visiter. Certains de mes meilleurs amis. Une plate­forme pour partager mon histoire. Même la période où je n’avais plus un dollar, parce que j’avais tout dépensé pour essayer de ‘réussir’. Et il m’a aussi pris des choses. Ma rela­tion à mon corps. Ma santé. Ma famille. Mon estime de moi. Est‐ce que je refe­rais tout ça ? Je ne sais vrai­ment pas, mais une chose que ce sport m’a apprise, c’est qu’il y a toujours une chance de repartir à zéro. Je veux adresser un putain d’énorme ‘fuck you’ à tous ceux, dans la commu­nauté du tennis, qui m’ont déjà fait me sentir infé­rieure. Allez vous faire foutre, vous tous les parieurs qui m’avez envoyé de la haine ou des menaces de mort. Allez vous faire foutre, vous qui restez derrière vos écrans sur les réseaux sociaux à commenter mon corps, ma carrière, ou n’importe quelle putain de chose que vous voulez chipoter. Et allez vous faire foutre, toi aussi, sport qui se cache derrière de préten­dues valeurs de classe et de ‘gent­leman’. Derrière les tenues blanches et les tradi­tions, il y a une culture raciste, miso­gyne, homo­phobe et hostile envers quiconque sort du moule. »