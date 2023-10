Battue par Iga Swiatek en demi‐finales du WTA 1000 de Pékin après seize victoires consé­cu­tives, Cori Gauff a égale­ment ressenti une douleur à l’épaule, l’obli­geant à faire appel au kiné.

« Je n’ai pas l’habitude de jouer avec des douleurs en général (…) D’après ce qu’on m’a dit, ce n’est pas une bles­sure terrible. Avec un peu de repos, tout ira bien. Mais oui, c’est diffi­cile de vivre des circons­tances auxquelles on n’est pas habitué. J’ai l’impression que lorsque vous ressentez une douleur, vous vous demandez menta­le­ment si c’est grave. Faut‐il conti­nuer à jouer ? Doit‐on s’arrêter ? », s’in­ter­ro­geait l’Américaine après la rencontre, dans des propos rapportés par Tennis Majors.

Elle a fina­le­ment décidé de se retirer du tournoi du WTA 500 de Zhengzhou en Chine.

Coco Gauff has with­drawn from Zhengzhou.



After winning a Grand Slam & strin­ging toge­ther a 16 match win streak, she probably wants some rest.



Next stop… WTA Finals. ❤️ pic.twitter.com/2TRTPQZCHF