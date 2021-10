Pour comprendre le phéno­mène Raducanu, nous avons demandé à Bastien Fazincani qui entraîne aujourd’hui la Hongroise Dalma Galfi (125e WTA) et la Croate Jana Fett (203e) de nous décrire tech­ni­que­ment ce que propose la nouvelle star du circuit féminin. Cela tombe bien il avait eu l’oc­ca­sion de la croiser il y a quelque temps.

Cette analyse que l’on a nommé l’Oeil du coach est dispo­nible dans son inté­gra­lité dans le numéro 78 de We Love Tennis Magazine qui sort ce vendredi.

« Je l’avais vue s’entraîner sur un 25 000 $ à Glasgow en février 2020, juste avant le premier confi­ne­ment. Je n’avais pas pu observer son jeu, mais unique­ment constater de très bonnes qualités physiques et une frappe de balle déjà remar­quable pour une joueuse alors seule­ment 360e à la WTA. La balle sortait très bien de la raquette et elle était déjà capable de beau­coup de varia­tions. À l’US Open, ce qui m’a le plus frappé, c’est sa maîtrise tactique, sa gestion des échanges. Tout est cohé­rent, tout est sous contrôle, il y a très peu d’erreurs de juge­ment entre son inten­tion et son exécu­tion. Elle maîtrise parfai­te­ment ses choix par rapport à sa posi­tion sur le court, la zone qu’elle désire toucher de l’autre côté du filet et les moyens pour y parvenir. Cela peut paraître logique dit comme ça, mais je peux vous assurer que ça n’est pas si évident. Cela montre qu’elle possède un sens de l’observation et de l’analyse de la situa­tion très déve­loppé d’une part, et qu’elle fait tout cela dans un temps très court tout en se trom­pant rare­ment d’autre part »