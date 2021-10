Alors que les phases finales de la Fed Cup (désor­mais appelée la Billie Jean King Cup) se dérou­le­ront du 1er au 6 novembre 2021 à Prague, Garbine Muguruza et Paula Badosa, qui parti­ci­pe­ront toutes les deux aux WTA Finals de Guadalajara prévue quatre jours plus tard au Mexique (du 10 au 17 novembre), ont décidé de renoncer à la compé­ti­tion par équipe pour privi­lé­gier le Masters.

Critiquées pour cette déci­sion, notam­ment en Espagne, Feliciano Lopez a pris la parole pour les défendre et en a profité pour placer un petit tacle à la WTA et son calen­drier hasar­deux : « Pour être honnête, je comprends la déci­sion que Garbiñe et Paula ont prise. Le problème ne vient pas d’elles, mais du calen­drier. Vous ne pouvez pas jouer à Prague le jeudi et quatre jours plus tard au Mexique. Le calen­drier que la WTA a mis en place est un véri­table désastre. »