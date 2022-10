Si Leylah Fernandez, fina­liste de l’US Open à tout juste 19 ans en 2021, doit encore gagner en régu­la­rité, elle a réalisé quelques jolis coups cette saison avec un titre à Monterrey ou un quart de finale à Roland‐Garros. Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis, la Canadienne a parlé de sa géné­ra­tion, dans laquelle elle englobe Iga Swiatek (21 ans), Coco Gauff (18 ans) et Emma Raducanu (19 ans), avec positivisme.

« Nous sommes de nouveaux visages. Nous nous ne faisons que suivre les traces des joueuses plus âgées qui nous ont précé­dées. Elles ont construit ce pont et main­te­nant nous essayons de suivre. J’espère que nous arri­ve­rons à un quart de ce qu’elles ont toutes accompli, car elles me semblent toutes être des spor­tives extra­or­di­naires. Honnêtement, je pense que nous faisons du bon travail, nous atti­rons de plus en plus de fans de tennis, c’est tout ce que nous pouvons demander. »