Fiona Ferro était l’un des grands espoirs du tennis féminin fran­çais, notam­ment après sa splen­dide saison 2020, marquée par un titre à Palerme sur terre battue, avant d’at­teindre son meilleur clas­se­ment en carrière, à la 39e place mondiale, en 2021.

Malheureusement, après avoir traversé une période person­nelle parti­cu­liè­re­ment compli­quée, marquée par une affaire judi­ciaire dont elle espère connaître le dénoue­ment en 2027, la Française a eu beau­coup de mal à rebondir et à retrouver son meilleur niveau.

Mais après plusieurs saisons diffi­ciles, Ferro semble enfin retrouver des couleurs puis­qu’elle a réussi à réin­té­grer le top 100 mondial grâce à une très belle saison 2026.

Interrogée par nos confrères de L’Équipe, la Française a expliqué être parti­cu­liè­re­ment fière d’elle et d’avoir atteint ses objec­tifs cette année, malgré la diffi­culté de devoir conci­lier sa carrière spor­tive et une procé­dure judi­ciaire toujours en cours.

Elle espère désor­mais pouvoir aborder la suite de sa carrière avec davan­tage de séré­nité, alors que le procès est attendu en 2027, cinq ans après le début de la procédure.

« Cinq ans, oui, c’est long. C’est aussi chargé émotion­nel­le­ment. La procé­dure judi­ciaire a commencé en 2022 et le procès va avoir lieu courant 2027. Jouer et traverser la procé­dure en même temps n’est pas simple tous les jours », a déclaré Fiona Ferro.