Fiona Ferro était l’un des grands espoirs du tennis féminin français, notamment après sa splendide saison 2020, marquée par un titre à Palerme sur terre battue, avant d’atteindre son meilleur classement en carrière, à la 39e place mondiale, en 2021.
Malheureusement, après avoir traversé une période personnelle particulièrement compliquée, marquée par une affaire judiciaire dont elle espère connaître le dénouement en 2027, la Française a eu beaucoup de mal à rebondir et à retrouver son meilleur niveau.
Mais après plusieurs saisons difficiles, Ferro semble enfin retrouver des couleurs puisqu’elle a réussi à réintégrer le top 100 mondial grâce à une très belle saison 2026.
Interrogée par nos confrères de L’Équipe, la Française a expliqué être particulièrement fière d’elle et d’avoir atteint ses objectifs cette année, malgré la difficulté de devoir concilier sa carrière sportive et une procédure judiciaire toujours en cours.
Elle espère désormais pouvoir aborder la suite de sa carrière avec davantage de sérénité, alors que le procès est attendu en 2027, cinq ans après le début de la procédure.
« Cinq ans, oui, c’est long. C’est aussi chargé émotionnellement. La procédure judiciaire a commencé en 2022 et le procès va avoir lieu courant 2027. Jouer et traverser la procédure en même temps n’est pas simple tous les jours », a déclaré Fiona Ferro.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 09:51