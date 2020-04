Interrogé par notre consoeur Charlotte Gabas de beIN SPORTS, Fiona Ferro a raconté son quotidien lors de son confinement. L’espoir tricolore a vraiment de la chance comme elle a l’a expliqué car elle peut jouer sur le court de tennis privé de sa maison familiale mais aussi sur un team de sparring-partners de premier choix : « Je ne peux pas me plaindre car je suis dans des conditions très agréables. Je suis avec toute ma famille et mes frères. Je profite donc de ces moments tout en faisant de l’entretien physique. » Physique mais pas technique même si elle profite de son terrain : « Mes frères ont été 2/6 donc il y a du répondant, mon petit ami est 500ème donc c’est vrai que j’ai un team performant. Après avec mes frangins, on évite de faire des matches pour que l’ambiance reste bonne pendant ce confinent (rires). »

