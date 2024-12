« Je n’ai rien de personne contre Swiatek mais quand vous vous êtes fait prendre, vous ne pouvez pas agir comme la victime », a récem­ment lâché Nick Kyrgios à propos de la suspen­sion d’un mois pour dopage d’Iga Swiatek. Le nouveau coach de cette dernière, Wim Fissette, a répondu à l’Australien lors d’une inter­view accordée au média polo­nais Onet.

« Il y aura toujours des gens qui seront néga­tifs. Mais je pense que quiconque a lu tous les docu­ments qu’Iga a fournis et montrés au monde entier voit ce qui s’est passé – et devrait comprendre que ce n’était que de la malchance. Cela peut arriver à n’im­porte quel joueur. Je pense que nous devrions poser quelques ques­tions à ceux qui ont une opinion néga­tive de cette affaire et véri­fier si le rapport d’Iga a été lu. »