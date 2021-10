À l’instar de son mari, Fabio Fognini, la retraitée Flavia Pennetta n’a pas sa langue dans sa poche. Récemment nominée parmi les six joueurs et joueuses pour inté­grer la cuvée 2021 du Hall of Fame, la lauréate de l’US Open en 2015 s’est exprimée dans les colonnes du Corriere Della Sera. Et elle n’est pas tendre avec le niveau actuel du tennis féminin.

« Je n’aime pas ce qui se passe, cette forte discon­ti­nuité n’est pas bonne pour le tennis. De mon temps, il n’au­rait jamais été possible qu’une fille ayant commencé par les quali­fi­ca­tions, comme Emma Raducanu à New York, gagne un Grand Chelem. Les meilleurs athlètes ont toujours fait trop de diffé­rence, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque de charisme, c’est pour­quoi le tennis féminin est plus diffi­cile à vendre. »