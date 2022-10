L’affaire Halep est un véri­table séisme en Roumanie.

Le site Prosport essaye donc d’avoir tous les avis possibles pour permettre de récolter le maximum d’in­for­ma­tions. Dernièrement, la parole a été donné à le capi­taine de l’équipe de Fed Cup. Son témoi­gnage fait un peu froid dans le dos d’au­tant qu’il avance des éléments qui mettent en accu­sa­tion le staff de la joueuse et on a bien l’im­pres­sion que tous les soutiens de Simona veule déjà dédouaner leur joueuse.

« À un moment donné, nous devrions obtenir des réponses, et ces réponses devraient venir de l’équipe de Mouratoglou. Pour être honnête, je ne connais pas la procé­dure. Je suis convaincu qu’il ne s’agit pas seule­ment de Simona, mais de tout un personnel. Je sais comment ils travaillent pendant cette période de compé­ti­tion. Je le sais parce que je l’ai côtoyée. Au final, ce qui me semble très impor­tant, c’est que la lumière soit faite sur cette affaire. L’athlète ne reste pas pour véri­fier chaque petite pilule, il fait confiance au personnel. Honnêtement, je ne pense pas que ça puisse être une erreur. Maintenant, qu’ils aient ou non essayé une formule magique, ces audiences vont le prouver. Mais, c’est un long chemin. Cette suspen­sion inter­vient à un moment diffi­cile. Elle vient d’avoir 31 ans. Il Il reste qu’il est plus impor­tant de savoir ce qui s’est passé exac­te­ment. Dès que vous faites confiance à votre équipe, elle vous explique ce qu’on vous donne et vous lui faites confiance. Il est impor­tant de montrer qu’elle n’a pas pris ces substances en connais­sance de cause »