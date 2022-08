Forfait pour l’US Open, Kerber fait une grande annonce !

Lauréate de l’édi­tion 2016, Angelique Kerber ne dispu­tera pas l’US Open à partir de ce lundi 29 août.

En effet, la joueuse alle­mande de 34 ans a annoncé ce mercredi qu’elle était enceinte et qu’elle allait devoir prendre une pause de plusieurs mois avec le circuit le temps de la gros­sesse. Une annonce forte qu’elle a tenu à partager via un joli message sur ses réseaux sociaux.

« Je voulais vrai­ment jouer l’US Open mais fina­le­ment j’ai décidé que deux contre un n’est tout simple­ment pas une compé­ti­tion loyale. Au cours des prochains mois, je vais faire une pause dans mes voyages autour du monde en tant que joueur de tennis, mais là encore, je crois que c’est pour la meilleure raison possible ! Vous allez tous me manquer. New York a souvent été un tour­nant dans ma carrière et j’ai l’im­pres­sion que cette année ne sera pas diffé­rente d’une certaine manière ! Du redé­mar­rage de ma carrière en 2011 au titre en 2016 et au fait de devenir n°1 mondial… L’US Open a une place spéciale dans mon cœur et j’au­rais aimé pouvoir vous dire au revoir sur le court avant de ne pas être en tournée pendant un certain temps. Être une athlète profes­sion­nelle signifie tout pour moi, mais je suis recon­nais­sante pour la nouvelle voie vers laquelle je me dirige. Pour être honnête, je suis nerveuse et excitée en même temps. Merci pour votre soutien continu – cela signifie tout pour moi. »

I really wanted to play the @usopen but even­tually I decided that two against one just isn‘t a fair compe­ti­tion 👼🫶🏻🍼❤️ pic.twitter.com/Y6rRYOIUDR — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 24, 2022

Et d’après plusieurs infor­ma­tions, la triple vain­queur en Grand Chelem aurait l’in­ten­tion de disputer les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et de prendre sa retraite après l’US Open qui se dérou­lera quelques semaines plus tard.