Frances Tiafoe est inter­venu dans les pages de l’Equipe Magazine de ce samedi au sujet de Serena Williams qui fait la une et dont la rédac­tion a consacré un dossier de grande qualité.

Frances évoque le fait que Serena et aussi Venus ont toujours été une source d’ins­pi­ra­tion pour lui.

Concernant Serena, il est clair que pour l’Américain son influence va vrai­ment au delà du tennis : « C’est une GOAT (Greatest Of All Time ou meilleur(e) joueur (se) de tous les temps). Et depuis des décen­nies ! Elle repré­sente telle­ment plus que ce qu’elle a accompli dans le tennis. J’ai grandi dans un quar­tier où à chaque coin de rue, tout le monde connaît Serena Williams. Quand j’y retourne et que je dis que je joue au tennis, la première chose qu’on me répond, c’est : « Ah ! Comme les soeurs Williams. » Les autres spor­tifs les respectent énor­mé­ment. Quand je venais voir des matches de l’US Open, je me rappelle que les loges des courts où elles jouaient débor­daient de stars d’Hollywood. Je me disais que je voulais être comme elles : non seule­ment mener une grande carrière dans le tennis mais aussi trans­cender mon sport »