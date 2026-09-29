Alors qu’elle n’avait plus remporté de titre depuis près d’un an, sa plus longue disette de trophée depuis la saison 2020, Iga Swiatek a renoué avec le succès lors du WTA 1000 de Toronto, il y a un mois et demi.
Si elle ensuite été éliminée dès les huitièmes de finale de l’US Open et qu’elle va terminer la saison sans un tournoi du Grand Chelem à son palmarès pour la première fois depuis 2021, la Polonaise a bien l’intention de s’accrocher, grâce notamment à son entraîneur depuis cinq mois, Francisco Roig, qui a été membre de l’équipe de Rafael Nadal pendant 15 ans.
Interrogé par Eurosport, le technicien espagnol a fait le point sur sa collaboration avec l’actuelle 9e joueuse mondiale. Extraits.
Après cinq mois passés à entraîner Iga Swiatek, quel bilan en tires‐tu ? Nous avons commencé à un moment où elle sortait d’une série de mauvais résultats, elle était démoralisée, c’était une période difficile. Cela coïncidait aussi avec le début de la saison sur terre battue, où elle a toujours de grandes attentes en termes de résultats ; c’est une saison où elle marque généralement beaucoup de points. Ce n’était pas le moment de tout chambouler, juste de peaufiner quelques détails et d’essayer de lui remonter le moral. Le déclic s’est produit après Wimbledon. Nous nous sommes assises et je lui ai dit : ‘Si nous voulons que les choses avancent, il faut ajuster certaines choses, faire les choses différemment’. »
Ce changement était‐il vraiment si urgent ? Le fait est qu’Iga jouait d’une manière qui ne me convenait pas, mais ce n’était pas le moment d’aborder le problème de cette façon ni d’opérer des changements majeurs. Après Wimbledon, je lui ai demandé de me faire confiance, de croire en ma vision du tennis, même si j’étais certain qu’elle finirait par gagner, car les meilleurs joueurs y parviennent toujours. Je souhaite qu’elle devienne une joueuse plus complète ; au final, cela se voit quand on prend plaisir à ce qu’on fait. Les semaines suivantes, je l’ai vue assimiler avec enthousiasme ces nouveaux concepts.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 15:10