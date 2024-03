Victime d’un burn out et absente du circuit depuis une défaite au premier tour du tournoi de Lyon en janvier 2023, Garbine Muguruza, qui ne s’est toujours pas fixée une date de retour, s’est récem­ment exprimée sur la possi­bi­lité de repré­senter son pays lors de Jeux olym­piques de Paris en juillet prochain.

Et visi­ble­ment, ce n’est pas à l’ordre du jour.

« J’ai pris une pause, une année sabba­tique. Cela m’a fait du bien, j’en avais besoin. La compé­ti­tion et les voyages sont très durs. Il faut voir comment se déve­loppe la ques­tion de jouer ou de ne pas jouer. Je laisse passer le temps et c’est tout. Petit à petit », a déclaré l’an­cienne numéro 1 mondiale et double lauréate en Grand Chelem lors d’une récente inter­view avec une télé­vi­sion espagnole.