Récemment intronisée dans un rôle de co‐directrice du tournoi de Madrid, Garbine Muguruza était de passage sur les ondes de la Cadena SER, pour commenter l’actualité de la petite balle jaune.
Interrogée sur la capacité d’Aryna Sabalenka à poursuivre sa domination sur la WTA, l’ancienne numéro un mondiale estime que 2026 pourrait être l’histoire d’un duopole avec Iga Swiatek. Une situation pas sans rappeler celle de l’ATP où Jannik Sinner et Carlos Alcaraz rafflent presque tout.
« Malgré son agressivité et son jeu en dents de scie, elle est très constante. Pour une joueuse agressive, elle est très douée et il est difficile d’atteindre une telle stabilité. Mais je vois Iga (Swiatek) arriver en force, donc je pense que ces deux joueuses pourraient bien être les Alcaraz‐Sinner du tennis féminin ».
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 17:48