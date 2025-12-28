AccueilWTAGarbine Muguruza sur le circuit WTA : "Ces deux joueuses pourraient bien...
Garbine Muguruza sur le circuit WTA : « Ces deux joueuses pour­raient bien être les Alcaraz‐Sinner du tennis féminin »

Récemment intro­nisée dans un rôle de co‐directrice du tournoi de Madrid, Garbine Muguruza était de passage sur les ondes de la Cadena SER, pour commenter l’ac­tua­lité de la petite balle jaune. 

Interrogée sur la capa­cité d’Aryna Sabalenka à pour­suivre sa domi­na­tion sur la WTA, l’an­cienne numéro un mondiale estime que 2026 pour­rait être l’his­toire d’un duopole avec Iga Swiatek. Une situa­tion pas sans rappeler celle de l’ATP où Jannik Sinner et Carlos Alcaraz rafflent presque tout.

« Malgré son agres­si­vité et son jeu en dents de scie, elle est très constante. Pour une joueuse agres­sive, elle est très douée et il est diffi­cile d’at­teindre une telle stabi­lité. Mais je vois Iga (Swiatek) arriver en force, donc je pense que ces deux joueuses pour­raient bien être les Alcaraz‐Sinner du tennis féminin ».

