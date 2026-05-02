Directrice de l’Open de Madrid aux côtés de Feliciano Lopez, Garbine Muguruza était de passage sur le plateau de Tennis Channel avant la finale femmes entre Mirra Andreeva et Marta Kostyuk.
Notamment interrogée sur le niveau actuel du tennis féminin, la double lauréate en Grand Chelem a expliqué que malgré la domination de Sabalenka et Rybakina, le circuit restait très ouvert.
« On ne sait jamais qui va remporter le tournoi. Ces derniers temps, Sabalenka domine clairement le circuit. Rybakina est celle qui la défie sans cesse. La situation est donc vraiment ouverte, très disputée. On ne peut presque pas se permettre d’avoir une mauvaise journée, vous savez, car si on a une mauvaise journée, quelqu’un d’autre va venir et gagner. Rien n’est joué, ce qui est très excitant pour les fans. On découvre différentes joueuses et on ne sait jamais qui va gagner. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 15:48