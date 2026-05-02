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Garbine Muguruza sur le tennis féminin : « On ne sait jamais qui va gagner »

Par
Thomas S
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Directrice de l’Open de Madrid aux côtés de Feliciano Lopez, Garbine Muguruza était de passage sur le plateau de Tennis Channel avant la finale femmes entre Mirra Andreeva et Marta Kostyuk. 

Notamment inter­rogée sur le niveau actuel du tennis féminin, la double lauréate en Grand Chelem a expliqué que malgré la domi­na­tion de Sabalenka et Rybakina, le circuit restait très ouvert. 

« On ne sait jamais qui va remporter le tournoi. Ces derniers temps, Sabalenka domine clai­re­ment le circuit. Rybakina est celle qui la défie sans cesse. La situa­tion est donc vrai­ment ouverte, très disputée. On ne peut presque pas se permettre d’avoir une mauvaise journée, vous savez, car si on a une mauvaise journée, quelqu’un d’autre va venir et gagner. Rien n’est joué, ce qui est très exci­tant pour les fans. On découvre diffé­rentes joueuses et on ne sait jamais qui va gagner. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 15:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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