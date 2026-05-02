Directrice de l’Open de Madrid aux côtés de Feliciano Lopez, Garbine Muguruza était de passage sur le plateau de Tennis Channel avant la finale femmes entre Mirra Andreeva et Marta Kostyuk.

Notamment inter­rogée sur le niveau actuel du tennis féminin, la double lauréate en Grand Chelem a expliqué que malgré la domi­na­tion de Sabalenka et Rybakina, le circuit restait très ouvert.

« On ne sait jamais qui va remporter le tournoi. Ces derniers temps, Sabalenka domine clai­re­ment le circuit. Rybakina est celle qui la défie sans cesse. La situa­tion est donc vrai­ment ouverte, très disputée. On ne peut presque pas se permettre d’avoir une mauvaise journée, vous savez, car si on a une mauvaise journée, quelqu’un d’autre va venir et gagner. Rien n’est joué, ce qui est très exci­tant pour les fans. On découvre diffé­rentes joueuses et on ne sait jamais qui va gagner. »