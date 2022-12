Au cours d’une inter­view accordée à la WTA juste avant la reprise de la saison 2023, Caroline Garcia est revenue sur ses vacances seule à l’autre bout du monde, plus préci­sé­ment à Bali, en Indonésie, après une saison riche en émotions conclue par un titre au Masters.

« Plus à l’in­té­rieur de l’île, c’est plus de médi­ta­tion, avec de la nour­ri­ture saine et du yoga. J’ai essayé le yoga mais n’était pas facile. Mon esprit pensait trop et mon corps n’y est pas habitué. Mais c’était une expé­rience formi­dable. Vous réservez des excur­sions, vous rencon­trez d’autres personnes. Il y a beau­coup de gens qui voyagent seuls là‐bas et c’était vrai­ment inté­res­sant. On a appris à se connaître et c’était vrai­ment amusant. J’ai passé un bon moment », a raconté la Française, qui joue en simple contre Nadia Podoroska et en double ce vendredi à l’oc­ca­sion de la United Cup avec Roger‐Vasselin face à la paire Cerundolo‐Podoroska.