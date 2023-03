Depuis le début de la saison, la Lyonnaise est en courant alter­natif. Finaliste par deux fois (Lyon et Monterrey), elle a aussi très vite été sortie dans les gros tour­nois (Indian Wells, Open d’Australie). Sa défaite cuisante cette nuit face à la Roumaine Cirstea (2−6, 3–6) clôt donc la période sur dur où elle n’au­rait pas fait toujours briller son statut.

Ne se cher­chant pas réel­le­ment d’ex­cuses, Caroline qui s’ex­pri­mait chez nos confrères de l’Equipe avait bien du mal à rela­ti­viser et a dressé un bilan de ce premier trimestre 2023 : « Franchement, c’est assez moyen bas. Il y a pas mal de décep­tions. Je fais deux finales en 250 (Lyon et Monterrey) donc forcé­ment c’est bien. Mais les deux fois je suis passée assez proche, je perds 7–6 au 3e contre Sakari (à Doha), il y a des matches serrés où je n’ai pas réussi à faire la diffé­rence Monterrey, 7–5 au troi­sième (contre Vekic), je dois avouer que ça a fait un peu mal. Entre gagner un tournoi et faire finale ça n’a rien à voir au niveau de la confiance, ni au niveau des points. Cirstea à Indian Wells, 6–4 au troi­sième… ça fait plusieurs matches qui m’ont fait vache­ment mal en assez peu de temps et ça c’est dur. Il n’y a rien d’ex­tra­or­di­naire, c’est un peu déce­vant »