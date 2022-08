Un peu plus de 24 heures après l’un des plus beaux titres de sa carrière remporté sur le WTA 1000 de Cincinnati, le troi­sième en deux mois et sur trois surfaces diffé­rentes, Caroline Garcia s’est entre­tenue avec nos confrères de L’Équipe sur sa renais­sance sur le circuit après des mois et des mois de doute.

Interrogée sur l’avenir proche et notam­ment concer­nant ses attentes pour l’US Open qui débute ce lundi 29 août , la Lyonnaise ne se cache pas. « Les attentes exté­rieures, c’est un truc que je n’aime pas et que je n’ai­merai jamais, mais, cette fois, je me sens prête. En début d’année, je ne savais plus jouer au tennis, j’étais une « loser » complète. On va voir ce que je suis demain (sourire). Ça fait partie du tennis, de la réus­site et je le respecte. À moi de conti­nuer à apprendre, à engranger de l’ex­pé­rience et à bien m’en­tourer pour rester sur l’es­sen­tiel. Se souvenir des derniers mois et profiter de ce titre pendant quelques jours. »