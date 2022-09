Après son titre à Cincinnati, Caroline Garcia réglait déjà quelques comptes au sujet de son père, Louis‐Paul. Rentrée en France à la suite de sa demi‐finale à l’US Open, elle revient à nouveau pour L’Equipe sur les critiques parfois viru­lentes reçues par celui qui a été son entraî­neur jusqu’en septembre 2021.

« Toutes les critiques encais­sées sur ce fameux style m’ont fait énor­mé­ment douter, m’ont poussée à me remettre en ques­tion. Et il y a aussi les critiques sur mon père, par rapport à ses capa­cités d’en­traî­neur, qui auraient d’ailleurs dû être ‘amadouées’ par ce qui s’était passé fin 2017. Il n’a pas eu le respect qu’il méri­tait. Franchement, prendre une fille de 11 ans et l’amener 4e mondiale, je n’en connais pas beau­coup des entraî­neurs qui l’ont fait. Et aujourd’hui, l’his­toire se répète. Bertrand (Perret, son coach, ndlr) et Laura (Legoupil, sa kiné et prépa­ra­trice physique, ndlr)) partagent les valeurs de toutes ces années. Et ça continue à évoluer, grâce au partage », a lâché la 10e joueuse mondiale.