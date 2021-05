Désormais coachée par Gabi Urpi, ancien entrai­neur de Arantxa Sánchez et de Flavia Pennetta notam­ment, Caroline Garcia est revenue en confé­rence de presse sur cette nouvelle colla­bo­ra­tion après sa défaite à Strasbourg contre Krejcikova (6–3, 2–6, 1–6).

« C’est un discours diffé­rent que ce que j’ai eu l’habitude d’entendre. On parle de la tactique sur le court, de la gestion des matchs… C’est quelqu’un avec qui je me sens bien et en confiance. Il ne modifie pas gran­de­ment mon jeu d’un point de vue tennis­tique. Ce sont plus des petites évolu­tions. Il ne s’agit pas de révo­lu­tionner mon jeu. Le top 10 est un objectif sur le moyen‐long terme. »

Concernant sa rela­tion avec son père, il s’agit main­te­nant « d’une rela­tion person­nelle. Il n’est pas avec moi sur les tour­nois, on a fait un break professionnel. »

Défaite en huitième de finale à Strasbourg, la Lyonnaise espère que les fruits de sa nouvelle colla­bo­ra­tion seront visibles la semaine prochaine à Roland Garros.