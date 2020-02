Dans une interview accordée à nos confères de L’Équipe, Louis-Paul Garcia explique que sa fille Caroline avait besoin d’un nouveau cadre pour se relancer et trouver un second souffle après un début de saison plutôt ratée. D’où une semaine d’entraînement du côté de l’académie de Rafael Nadal à Manacor : « Ici, on sent l’esprit de Rafa, celui tourné vers la performance. » Il faut dire que Caroline Garcia a des échéances importantes, dont une qui lui tient particulièrement, celle de « son » tournoi dont la première édition est organisée au palais des sports de Gerland à Lyon du 28 février au 9 mars.