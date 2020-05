Caroline Garcia a vécu son confinement à Manacor où elle avait prévu de s’entraîner avant la tournée américaine et la saison sur terre battue. Et c’est au sein de la Rafa Nadal Academy que la Lyonnaise a repris le chemin de l’entraînement.

La Tricolore a accordé une interview à l’académie : « Je m’attendais à ce que ce soit beaucoup plus long et j’ai eu beaucoup de chance car j’ai pu m’entraîner à la maison avec le matériel que j’avais. J’ai eu de la chance et l’académie m’a beaucoup aidée. Je suis en bonne santé et je suis de retour sur le terrain. Je suis impatiente de commencer, nous le faisons lentement mais c’est bien. Je suis très excitée de revenir sur le terrain et c’est la première fois que je ne joue pas au tennis pendant deux mois. Dans le passé, j’avais déjà pris un mois de congé, mais jamais deux, alors j’étais un peu inquiète de voir comment mon corps allait réagir. Pour l’instant, je ne joue qu’une heure par jour car nous voulons rester en bonne forme. C’est aussi un peu dur car nous ne savons pas quand nous allons recommencer les tournois. »