Garcia : « Mon père a été beaucoup critiqué. On lui a pas mal manqué de respect par rapport à ce qu’il avait fait »

Revenant pour le journal L’Équipe sur sa période de doute à partir de 2018 après sa magni­fique saison 2017 où elle s’était hissée jusqu’à la 4e place mondiale, Caroline Garcia a évoqué certaines souf­frances à cause des critiques parfois sévères concer­nant son papa, Louis‐Paul, son coach prin­cipal à l’époque.

« En 2018, je me suis mis trop de pres­sion. Au final, je n’ai pas profité de l’op­por­tu­nité que j’avais. J’ai réussi à monter 4e mondiale, mais peut‐être que j’au­rais pu aller un peu plus haut en gagnant deux, trois matches de plus. Et là, tu te dis que tu as laissé passer ta chance. Derrière, mon père (son entraî­neur à l’époque) a été beau­coup critiqué. On lui a pas mal manqué de respect par rapport à ce qu’il avait fait. Beaucoup de personnes parlent, critiquent, jugent sans connaître. Mais quand tu vois un match le mardi à 17 heures, tu ne sais pas ce qu’il s’est passé le matin ou la veille. Souvent, quand j’al­lais sur le court, j’avais mal quelque part. C’est la chose la plus frus­trante pour un athlète : ne pas pouvoir faire ton sport et ne pas pouvoir t’en­traîner comme tu aime­rais. Tu n’as pas 100 % confiance parce que tu ne sais pas si ça va tenir. À côté de ça, il y a les événe­ments de la vie. Tu as une famille. Des gens dispa­raissent de ta vie, il y a un acci­dent… Le juge­ment est trop facile en connais­sant 10% de l’his­toire. Tu essaies de ne pas écouter ce que les gens disent, mais ça revient toujours à tes oreilles d’une façon ou d’une autre, surtout quand ça vient de gens connus. Ça m’a affectée. »