Depuis Majorque où elle est restée pour le confinement puisqu’elle y préparait les tournois d’Indian Wells et Miami, Caroline Garcia a répondu par visio aux questions de l’émission Tout le Sport de France TV Sport. La Lyonnaise se confie sur sa vie sans la petite balle jaune : « On se retrouve avec quatre mois d’entraînement et on ne peut pas toucher la raquette. Il faut accepter la situation, j’ai la chance d’être en bonne santé comme ma famille. J’ai aussi la chance d’avoir un peu de marge financièrement. Le plus dur est que personne ne sait comment ça va se passer, de ne pas connaître le futur. Aujourd’hui, la reprise est fixée au 13 juillet, mais ça peut passer au 13 septembre d’un coup. »

La Tricolore enchaîne ensuite sur la crainte de la saison blanche : « On perd le rythme, notre calendrier ne ressemble plus à rien et les tournois s’annulent les uns après les autres. J’espère qu’ils seront reportés en fin de saison et j’espère que les choses vont s’améliorer. Maintenant, on ne sait pas quand le confinement sera terminé, quand le virus arrêtera de se propager. On ne sait pas quand on pourra voyager car notre notre sport est international et il faut se déplacer pour se rendre sur les tournois. J’ai du mal à imaginer une saison blanche, ce serait dommage… On est tous prêts à faire une croix sur notre pré-saison de novembre décembre car là, on est en plein dedans. »