C’est l’Equipe qui nous offre ce matin cette infor­ma­tion. Caroline Garcia a décidé de se séparer de son père qui l’en­trai­nait depuis toujours. Elle sera coaché par l’Espagnol Gabi Urpi qui s’ap­puyera sur la struc­ture de l’aca­démie de Rafael Nadal à Manacor.

Lors de l’in­ter­view accordé à notre quoti­dien préféré, la Lyonnaise évoque cette déci­sion avec tran­quillité : « Par rapport à ma carrière et ma vie de femme (NDLR : Elle a 27 ans), c’est une évolu­tion natu­relle. Avec le repos forcé, j’ai eu un peu plus de temps pour me poser et orga­niser la struc­ture en détail. J’ai réfléchi, j’ai pesé le pour et le contre. Si je le fait, c’est que je suis prête. Cela part de moi en tant que joueuse. Si je suis prête, motivée et que j’ai envie d’aller cher­cher des grands titres, « Vamos » explique Caroline Garcia.

Cette déci­sion inat­tendue à quelques semaines de Roland‐Garros est un sacré coup de poker pour cette saison. En revanche, pour sa carrière, il est clair qu’une nouvelle approche tech­nique peut lui apporter beau­coup tant la Française a du talent et visi­ble­ment de l’envie.