Battue dès le deuxième tour de l’Open d’Australie par Ons Jabeur, Caroline Garcia va tenter d’oublier ce début de saison décevant. La Lyonnaise s’entraîne actuellement au sein de l’académie de Rafael Nadal à Manacor en Espagne.

👋🏼 Welcome to the #RafaNadalAcademy @CaroGarcia ‼️🔝

We hope you are enjoying your days training at the Academy, it's a pleasure having you here 💪🏻🎾🔥 pic.twitter.com/d4nf1aZn93

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) February 4, 2020