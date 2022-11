Dans un long texte publiée sur ses réseaux sociaux, Caroline Garcia fait le bilan de son année 2022.

« Chère année 2022, tu m’as fait passer par tous les états, toutes les émotions. J’ai pleuré de douleurs, de tris­tesse et de joie en 11 mois », écrit la Française.

74e joueuse mondiale début janvier, éliminée au 1er tour de l’Open d’Australie puis blessée au pied, elle a énor­mé­ment souf­fert avant de connaître un déclic et de réaliser une deuxième partie de saison exceptionnelle.

« J’ai fait des nuits blanches, des crises de boulimie. J’ai pleuré dans ma chambre d’hôtel, j’ai pleuré sur des courts de tennis. J’ai souf­fert physi­que­ment et menta­le­ment. (…) J’ai été en béquilles. J’ai juré. J’ai réap­pris à marcher. J’ai galéré à me chausser. (…) J’ai ques­tionné l’univers, me suis dit que peut‐être ma chance était passée, et que je n’y arri­verai plus jamais. Ma bles­sure au pied m’a permis de réaliser combien j’avais envie de revenir sur les courts et surtout jouer mon vrai jeu. (…) Cette bles­sure m’a permis de jouer plus libérée. J’ai adoré aller au filet, faire des coups gagnants, déposer des volées amor­ties, claquer des aces, faire des retours volés (…) Au final, j’ai kiffé cette saison. J’ai vécu des expé­riences irréelles. »

Un repos bien mérité pour Caro !