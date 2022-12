Invitée du podcast Players’ Voice sur Eurosport, Caroline Garcia a insisté sur la notion de plaisir tout en réaf­fir­mant son ambi­tion de gagner un tournoi du Grand Chelem. La Française ne se cache pas car elle sent qu’elle a les capa­cités tech­niques, physiques et mentales pour le faire. Et ce, dès 2023.

« Gagner des plus grands titres, moi, c’est ça qui me donne envie d’aller m’en­traîner, qui me motive. Forcément, le Masters, c’est une ligne de palmarès très impor­tante et ça me montre ce dont je suis capable. Mais mon jeu peut conti­nuer à progresser. Je suis en pleine posses­sion de mes moyens. Avec la demi‐finale à l’US Open et ce titre au Masters, le rêve de gagner un Grand Chelem devient plus palpable, plus concret, même si la route est encore longue. J’ai toujours sept matches à gagner pour avoir un Grand Chelem. Je n’en ai pas moins qu’a­vant le Masters. Mais je pense que tout ça me donne confiance sur le fait que c’est réali­sable. Ça montre que je suis en mesure d’aller cher­cher une victoire en Grand Chelem. Ce sera deux semaines ‘chal­len­geantes’ dans plein de domaines, mais j’ai le style et le niveau de jeu. Je suis davan­tage en mesure aujourd’hui d’af­fronter des mauvaises jour­nées. Cela ne veut pas dire que je serai capable de passer au‐dessus et de battre l’ad­ver­saire ce jour‐là. Mais j’en ai les capacités. »