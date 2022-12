Dans le dernier épisode du podcast Players’ Voice sur Eurosport, Caroline Garcia parle de la notion de plaisir, d’un possible sacre en Grand Chelem et enfin de la possi­bi­lité de s’ins­taller à la première place du clas­se­ment WTA. Si Iga Swiatek reste très loin, la Française aura peu de points à défendre en début de saison 2023.

« En ce qui concerne le clas­se­ment, je le vois plus comme une consé­quence de mes résul­tats. Après, quand tu arrives tout près, forcé­ment, tu sais que la place de numéro un mondiale, c’est quelque chose d’assez mythique. C’est histo­rique dans une carrière. Donc ça fait partie des choses à faire ou essayer d’ac­com­plir une fois. On va dire qu’Iga (Swiatek) a mis la barre haute, on ne va pas se le cacher. De toute façon, vu le scénario, a priori, ce sera quasi­ment impos­sible de l’at­teindre sans gagner un Grand Chelem. Donc je vais essayer déjà d’être solide toute l’année et voir où ça me mène. »