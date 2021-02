Nouveau départ pour Caroline Garcia en 2021 ? Cela en prend en tous cas le che­min. De retour hier sur les courts pour la pre­mière fois depuis Roland‐Garros en rai­son d’une bles­sure au pied, la Lyonnaise a triom­phé face à Rodionova. Cette nuit, c’est Timea Babos qui se dres­se­ra sur son che­min pour le 2ème tour du Gippsland Trophy. Mais au‐delà de la vic­toire, la Française voit de nou­veau les choses avec opti­misme après une « année enri­chis­sante ».

« Tu te rends compte qu’il y a des prio­ri­tés dans la vie, tu t’es­times heu­reux que ta famille et tes proches soient en bonne san­té. Tu apprends la patience, tu fais des choses autre­ment. J’ai appris à m’en­traî­ner un peu dif­fé­rem­ment, à mieux gérer mes séances. Le pied, ça ne tombe pas plus mal que ce soit cette année ! Mon niveau d’es­pa­gnol a fait un bond incroyable… On voyage beau­coup et là on était plus casa­niers. Ces périodes font du bien et per­mettent de se poser. Je peux dire qu’en tant que joueuse de ten­nis, je me sors plu­tôt bien de cette année com­pli­quée. J’ai appris beau­coup de choses posi­tives », a‑t‐elle confié à l’Equipe.