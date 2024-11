Interrogé par la Dépêche du Midi au sujet de l’af­faire de dopage d’Iga Swiatek, Richie a répondu avec la fran­chise qu’on lui connait.

« Je trouve que le dossier est très mal géré. Tu apprends d’un coup, « tiens il a été jugé ». Pendant ce temps, il ne s’est rien passé, on n’a rien su. Ce n’est pas normal, ce n’est pas pro. Après, le dossier en lui‐même, je n’en sais rien, je n’ai pas trop regardé. En tout cas, que ça soit mal géré, mal combattu et mal fait, c’est une certi­tude. La justice spor­tive, ce sont des amateurs. Vraiment. Il y a une caco­phonie. Tu l’apprends là et personne ne sait rien. Ça, ça ne fait pas du tout pro. Tout le monde le dit. C’est un peu grotesque. »