Très affectée par la mort de George Floyd, Coco Gauff avait été une des premières joueuses à réagir. L’Américaine, seulement âgée de 16 ans, avait notamment posté un message sur Twitter en s’interrogant : « Suis-je la prochaine ? »

Ce mercredi, la native d’Atlanta a participé à une manifestation pacifique à Delray Beach où elle a tenu un discours poignant : « C’est triste que je sois là en train de manifester contre la même chose que ma grand-mère il y a plus de 50 ans. On doit d’abord s’aimer les uns des autres (…) Vous devez utiliser votre voix… J’ai vu une citation de Martin Luther King qui disait : « Le silence des bonnes personnes est pire que la brutalité des mauvaises. » Il ne faut pas rester silencieux. Si vous choisissez le silence, vous choisissez le camp de l’oppresseur. J’ai entendu des gens dire que ce n’était pas leur problème. A ceux-là, j’ai quelque chose à dire : si vous aimez la musique noire, si vous aimez la culture noire, si vous avez des amis noirs, alors c’est aussi votre combat. Je demande du changement maintenant (…) J’avais huit ans quand Trayvon Marton a été tué. Pourquoi suis-je encore là, à 16 ans, à demander du changement ? Cela me brise le coeur. Je me bats pour le futur de mes frères, de mes futurs enfants et petits-enfants. J’exige le changement maintenant. Et je promets de toujours utiliser ma tribune pour partager des informations vitales, sensibiliser et combattre le racisme. La vie des noirs a toujours compté.«