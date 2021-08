Cori Gauff et Naomi Osaka vont s’af­fronter pour la troi­sième fois ce mercredi à Cincinnati. Pour leur premier match en 2019 au 3e tour de l’US Open, la Japonaise avait écrasé la toute jeune améri­caine 6–3, 6–0. Coco a été marquée.

« Les deux matchs que j’ai joués contre elle ont été déci­sifs dans ma progres­sion, j’ai beau­coup appris d’eux. A l’US Open 2019, j’ai réalisé que la pres­sion média­tique m’avait beau­coup affectée et que je voulais répondre aux attentes des autres. A partir de ce moment‐là, j’ai appris à m’isoler des bruits exté­rieurs et je joue beau­coup en étant plus concen­trée sur moi‐même »

Gauff avait alors pris sa revanche lors de l’Open d’Australie 2020, au 3e tour, égale­ment, en deux sets aussi (6–3, 6–4).