Gauff (nouvelle numéro 1 mondiale en double) : « Je vais être honnête avec vous, quand j’étais petite, je ne savais même pas qu’il y avait un classement en double »

Grâce à son sacre à Toronto avec Jessica Pegula, Coco Gauff est devenue numéro 1 mondiale en double, à seule­ment 18 ans. Elle a réagi en toute honnê­teté à cette nouvelle lors du media day à Cincinnati.

« Pour moi, être numéro 1, c’est incroyable. Je n’ai pas de mots, je ne savais même pas que cela pouvait arriver cette semaine et ce que je devais faire. Mais Jessica me l’a dit hier (rires), ça ne m’a pas rendu plus nerveux. Si c’était en simple, j’au­rais été beau­coup plus nerveuse. Mais je vais être honnête avec vous, je ne savais même pas qu’il y avait deux clas­se­ments séparés pour le simple et les double. Mais quand je suis arrivé sur le circuit et que j’ai su qu’il y avait deux clas­se­ments », a avoué l’Américaine, 12e en simple.