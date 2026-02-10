Alors que Craig Tiley, directeur de l’Open d’Australie, récemment proposer d’instaurer pour le prochaine édition du Grand Chelem australien des matchs au meilleurs des cinq sets pour les femmes à partir des quarts de finale, Coco Gauff lui a répondu lors de sa conférence de presse d’avant tournoi à Doha.
Et pour l’Américaine, c’est tout ou rien.
« Je veux dire, est‐ce que je pourrais jouer au meilleur des cinq sets ? Probablement, oui. Est‐ce que j’en ai envie ? Je veux dire, ça fait beaucoup de jeu. Je ne sais pas. Je pense que, du point de vue des spectateurs, ce serait trop pour les hommes et les femmes de jouer au meilleur des cinq sets. Les matchs sont déjà longs, imaginez si les femmes jouaient aussi au meilleur des cinq sets. Je suppose que ma position est « peu importe ». Je pense que si on passe au meilleur des cinq sets, tout le tournoi devrait être au meilleur des cinq sets. On ne devrait pas dire : « Oh, on va commencer au meilleur des cinq sets en quarts de finale ». Je trouve ça, je ne veux pas dire stupide, parce que c’est un mot fort. Mais je pense que les règles du tournoi devraient être les mêmes tout au long du tournoi. Je ne sais pas. J’aime bien le format en trois manches. Je pense que le meilleur des cinq manches ne serait pas terrible, mais je ne sais pas. Honnêtement, je suis indifférente à cette question. J’aime bien le système actuel. Le meilleur des trois me semble bien. Je peux rentrer chez moi à une heure raisonnable. Avec le meilleur des cinq, j’ai l’impression qu’on va rester dehors jusqu’à 5 heures du matin tous les jours. »
Publié le mardi 10 février 2026 à 14:14