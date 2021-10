Entraînée depuis toute petite par son père, Sergio, Camila Giorgi a donné un entre­tien inté­res­sant à nos confrères espa­gnol de Puntodebrak dans le cadre du tournoi de Tenerife sur lequel elle est quali­fiée pour les quarts de finale.

L’Italienne, qui s’est adjugée cette saison le plus beau titre de sa carrière sur le WTA 1000 de Montréal, est notam­ment revenue sur les critiques concer­nant son papa qui ne serait pas assez bon ou qualifié pour la coacher selon certaines mauvaises langues au sein même du circuit.

« Tout d’abord, c’est mon père. En tant que père, personne ne va vous soutenir plus que lui, croire autant en vous, et l’idée de changer de coach ne m’a jamais traversé l’es­prit. Pour moi, il est aussi le meilleur sur le court parce qu’il voit tout, il est sage dans le sport, pas seule­ment dans le tennis. Il m’a fait passer de zéro à la 26e place mondiale, donc je ne comprends pas très bien les critiques, ils devraient valo­riser beau­coup plus le travail qu’il a fait avec moi. J’aime ce sport grâce à lui, c’est ce qu’il m’a appris, donc je serai avec lui jusqu’à la fin de ma carrière, je ne chan­gerai jamais. Ce qui est amusant avec les critiques, c’est que tous ces gens qui s’en prennent à lui ne disent rien quand ils le voient en personne, c’est la chose la plus triste. »