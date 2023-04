Dans une longue inter­view accordée au Corriere della Sera, la 40e joueuse mondiale Camila Giorgi n’a évité aucun sujet. Elle s’est d’abord exprimée au sujet de ses photo osées publiées sur les réseaux sociaux avant de prendre la défense de son père et entraî­neur de toujours, dont l’at­ti­tude parfois suspecte et auto­ri­taire inter­pelle.

« On parle toujours de mon père, on dit qu’il me contrôle, qu’il est tyran­nique. C’est faux. Je lui dédie tous mes succès, il m’a toujours entraînée, il a cru en moi depuis le début : Je lui dois tout. Ce n’est pas vrai non plus qu’il me demande de jouer jusqu’à quarante ans : Je n’ai aucune restric­tion, le dernier mot me revient toujours ! », a assuré l’Italienne de 31 ans.