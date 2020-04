La joueuse allemande, Julia Goerges, a donné un long entretien à nos confrères de Sport1.de. Elle explique que son confinement se passe plutôt bien car elle avait aménagé depuis longtemps chez elle une salle de gym, qu’elle possède un terrasse donc qu’elle arrive à bien s’occuper. Mais au-delà du confinement, la joueuse allemande explique aussi ses projets et parle déjà de son après carrière. Elle défend aussi le tennis féminin en expliquant que celui-ci n’est pas toujours apprécié pour ce qu’il est :« Si j’étais spectateur, je trouverais le tennis féminin plus intéressant. Chez nous, il y une vraie incertitude, vous ne savez vraiment pas qui va gagner la rencontre. C’est carrément 85 ou 90 % différent que pour les hommes où les favoris sont rarement battus. De plus, le niveau s’est beaucoup relevé. Il n’y a plus d’adversaires faciles, les fans devraient prendre conscience de cela. »