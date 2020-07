Le retour de Kim Clijsters continue à faire parler. A 37 ans, la Belge a décidé de revenir une troisième fois sur le circuit après huit ans d’absence. Son come-back a été interrompu par la crise sanitaire du Covid-19, mais l’ancienne numéro 1 mondiale a pu participer à l’exhibition World Team Tennis aux Etats-Unis.

En marge de sa présence à l’UTS, David Goffin, son compatriote, s’est exprimé sur son retour comme le rapporte SkySports : « C’est une personne extraordinaire dans le tennis, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, alors je suis vraiment content qu’elle revienne. Ce sera un défi très difficile pour elle, mais si elle se sent bien et qu’elle apprécie toujours le jeu, alors elle sera heureuse de le faire. Ce n’est pas parce qu’elle doit le faire, c’est parce qu’elle en a envie. Elle se sent bien, elle sourit quand elle joue. Elle n’a peut-être pas de grandes attentes, mais elle le fait parce qu’elle aime le tennis et la compétition. »