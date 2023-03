Le sport doit‐il être l’otage de la géopolitique ?

C’est en tout cas ce qu’il trans­pire de la fin de match entre Kostyuk et Gracheva lors de la finale remportée par Marta dans le Texas à Austin (WTA250): pas de signe, pas un geste et forcé­ment pas de poignée de mains.

Il faut dire qu’a­vant même la finale, la joueuse ukrai­nienne avait clai­re­ment expliqué qu’elle ne respec­te­rait pas cette « règle ».

https://twitter.com/Svitoflopina/status/1632499662325161984

Après avoir soulevé le trophée, l’Ukrainienne Marta a dédié logi­que­ment sa victoire à son pays. Elle était en larmes d’au­tant qu’il s’agis­sait de son premier titre sur le circuit.

Marta a été très claire sur sa posi­tion vis à vis des Russes depuis le début du conflit mais l’on constate aussi que le temps que la joueuse ukrai­nienne arrive au filet, son adver­saire russe avait déjà rangé ses raquettes.

Gracheva n’avait donc visi­ble­ment pas envie d’es­quisser non plus le moindre geste, ce qui se comprend si on se réfère à la menace de la joueuse ukrainienne.

Logiquement Gracheva a continué sur le même tempo en ne parti­ci­pant pas à la tradi­tion­nelle photo de remises du trophée ou en général les deux fina­listes prennent la pose.

Si Gracheva a perdu sur le court, elle a quand même mis deux beaux vents à son adversaire.