Ca y est, le tableau du troi­sième et der­nier tour­noi WTA 500 de Melbourne – celui réser­vé aux joueuses mises en qua­ran­taine – est tom­bé. Et il pro­met du spec­tacle. Tête de série n°1 et exemp­tée de pre­mier tour, la Canadienne Bianca Andreescu (n°8) pour­rait affron­ter l’Allemande Angélique Kerber (n°25), ancien reine du cir­cuit, dès les quarts‐de‐finale. Pour une oppo­si­tion qui vaut à elle seule quatre tour­nois du Grand Chelem !

L’autre affiche des quarts pour­rait mettre aux prises les têtes de série n°2 et 5 du tour­noi, à savoir la Suissesse Belinda Bencic (n°12) et la Grecque Marria Sakkari (n°22). Un duel pro­met­teur entre deux joueurs d’a­ve­nir qui ser­vi­ra de véri­table test avant le début des hos­ti­li­tés à l’Open d’Australie. Pour rap­pel, Victoria Azarenka (n°13) et Elena Rybakina (n°19) sont éga­le­ment enga­gés dans le tour­noi en tant que têtes de série n°3 et 4.

Retrouvez le tirage com­plet ci‐dessous.