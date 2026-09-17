Greg Rusedski ne manque jamais une occa­sion de commenter l’actualité du tennis, et la finale dames de l’US Open n’a évidem­ment pas échappé à son analyse.

Dans le dernier épisode de son podcast Off Court With Greg, l’ancien numéro 4 mondial a évoqué ce qui repré­sente, selon lui, le défi ultime pour Aryna Sabalenka : parvenir à trouver la solu­tion face à Elena Rybakina, qui l’a battue lors de leurs deux dernières confron­ta­tions en finale de Grand Chelem.

« Elle peut dominer 98 des 100 meilleures joueuses mondiales, mais elle n’y arrive pas contre Rybakina. Et ce sera son défi ultime. C’est aussi là qu’elle trou­vera sa moti­va­tion. Son équipe doit s’asseoir avec elle et lui dire : “D’accord, trou­vons une solu­tion. Tu as atteint deux finales de Grand Chelem cette année et tu as perdu contre Rybakina. Que devons‐nous améliorer ? Est‐ce mental ? Est‐ce tactique ? Trouvons une solu­tion » a déclaré Greg Rusedski.