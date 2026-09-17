Greg Rusedski ne manque jamais une occasion de commenter l’actualité du tennis, et la finale dames de l’US Open n’a évidemment pas échappé à son analyse.
Dans le dernier épisode de son podcast Off Court With Greg, l’ancien numéro 4 mondial a évoqué ce qui représente, selon lui, le défi ultime pour Aryna Sabalenka : parvenir à trouver la solution face à Elena Rybakina, qui l’a battue lors de leurs deux dernières confrontations en finale de Grand Chelem.
« Elle peut dominer 98 des 100 meilleures joueuses mondiales, mais elle n’y arrive pas contre Rybakina. Et ce sera son défi ultime. C’est aussi là qu’elle trouvera sa motivation. Son équipe doit s’asseoir avec elle et lui dire : “D’accord, trouvons une solution. Tu as atteint deux finales de Grand Chelem cette année et tu as perdu contre Rybakina. Que devons‐nous améliorer ? Est‐ce mental ? Est‐ce tactique ? Trouvons une solution » a déclaré Greg Rusedski.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 16:07