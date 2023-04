La récente confé­rence de presse lunaire d’Emma Raducanu a fait réagir les amou­reux du jeu et les consul­tants. Greg Rusedski ne déroge pas à la règle.

Pour lui, tout cela était presque previsible.

« Elle n’a pas été entourée d’une équipe cohé­rente depuis sa victoire, ce qui est regret­table. Elle n’était pas préparée à la super­star mondiale après avoir remporté l’US Open. Elle a ressenti trop d’at­tentes et de pres­sion depuis ce succès. La liberté et la joie ont malheu­reu­se­ment disparu. J’espère vrai­ment qu’elle pourra retrouver l’amour du jeu qu’elle avait autre­fois et profiter de son tennis. Si elle peut retrouver la santé, rester dans le moment présent chaque jour, à chaque entraî­ne­ment, il n’y a pas de raison qu’elle ne puisse pas retrouver une grande carrière. Malheureusement, trop de succès, trop tôt, peut être un très gros fardeau »