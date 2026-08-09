Lors du WTA 1000 de Miami 2025, Alex Eala plaçait les Philippines sur la carte du tennis, en faisant une entrée fracassante. Autrice d’un beau parcours où elle s’est hissée jusqu’au dernier carré. Sur son passage la néo championne de l’Open d’Australie Madison Keys au troisième tour, et Iga Swiatek en quart de finale ont été emportées.
Plus qu’un simple tube d’un tournoi, la 20e joueuse mondiale a confirmé son statut de star sur le circuit, avec récemment un sacre au WTA 500 de Washington. Une véritable « Eala mania » s’est installée autour de la joueuse qui remplit des stades à chacune de ses apparitions.
La dimension médiatique prise par la Philippine surprend tout son monde. Des anciens de la tournée comme Jimmy Connors et Andrea Petkovic ont louées ses qualités. Dans son podcast, Greg Rusedski est allé encore plus loin, en estimant que cette aura lui rappelle ni plus ni moins que Serena Williams.
« Il n’y a qu’une seule autre personne à qui je peux comparer son statut de star. C’est Serena Williams. Partout où Serena jouait, tout le monde l’acclamait et la soutenait, et peu importe où elle joue, que ce soit aux États‐Unis ou en Europe, la communauté philippine la suit. Ils aiment sa personnalité. Ils aiment son jeu, et elle a tout simplement ce petit quelque chose en plus. Vous savez, certaines personnes ont ce petit plus. Elles font leur apparition et acquièrent immédiatement ce statut de superstar. Et elle l’a », a commenté l’ancien quatrième joueur mondial dans des propos relayés par Tennis Up To Date.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 10:28