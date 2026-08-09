Lors du WTA 1000 de Miami 2025, Alex Eala plaçait les Philippines sur la carte du tennis, en faisant une entrée fracas­sante. Autrice d’un beau parcours où elle s’est hissée jusqu’au dernier carré. Sur son passage la néo cham­pionne de l’Open d’Australie Madison Keys au troi­sième tour, et Iga Swiatek en quart de finale ont été emportées.

Plus qu’un simple tube d’un tournoi, la 20e joueuse mondiale a confirmé son statut de star sur le circuit, avec récem­ment un sacre au WTA 500 de Washington. Une véri­table « Eala mania » s’est installée autour de la joueuse qui remplit des stades à chacune de ses apparitions.



La dimen­sion média­tique prise par la Philippine surprend tout son monde. Des anciens de la tournée comme Jimmy Connors et Andrea Petkovic ont louées ses qualités. Dans son podcast, Greg Rusedski est allé encore plus loin, en esti­mant que cette aura lui rappelle ni plus ni moins que Serena Williams.

« Il n’y a qu’une seule autre personne à qui je peux comparer son statut de star. C’est Serena Williams. Partout où Serena jouait, tout le monde l’acclamait et la soute­nait, et peu importe où elle joue, que ce soit aux États‐Unis ou en Europe, la commu­nauté philip­pine la suit. Ils aiment sa person­na­lité. Ils aiment son jeu, et elle a tout simple­ment ce petit quelque chose en plus. Vous savez, certaines personnes ont ce petit plus. Elles font leur appa­ri­tion et acquièrent immé­dia­te­ment ce statut de super­star. Et elle l’a », a commenté l’an­cien quatrième joueur mondial dans des propos relayés par Tennis Up To Date.